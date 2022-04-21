Başkan Yeşil, bakanlığın iftar programına katıldı - Son Dakika
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Başkan Yeşil, bakanlığın iftar programına katıldı

21.04.2022 13:33
Başkan Yeşil, bakanlığın iftar programına katıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in düzenlediği iftar programına katıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in düzenlediği iftar programına katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda düzenlenen iftara, Bakan Fatih Dönmez'in yanı sıra GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bakanlığa bağlı kurumların yöneticileri, bakanlık personeli katıldı. GMİS Genel Başkanı Yeşil, iftar programında madenlerden sorumlu Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı ile oturdu. Genel Başkan Yeşil, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Kalaycı'ya sendikal çalışmaları hakkında bilgiler verdi. - ZONGULDAK

Başkan Yeşil, bakanlığın iftar programına katıldı

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Fatih Dönmez, Enerji, Maden, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yeşil, bakanlığın iftar programına katıldı - Son Dakika


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