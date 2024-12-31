Başkan Yetişkin, Belediye Personelinin Yeni Yılını Kutladı - Son Dakika
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Başkan Yetişkin, Belediye Personelinin Yeni Yılını Kutladı

Başkan Yetişkin, Belediye Personelinin Yeni Yılını Kutladı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çalışma arkadaşlarının yeni yılını kutlayarak onlara sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diledi. Başkan Yetişkin, ayrıca kestaneden yapılan yeni bir ürünü personeline ikram etti.

31.12.2024 17:20  Güncelleme: 17:22
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çalışma arkadaşlarının yeni yılını kutladı. Belediyedeki tüm birimleri gezen Başkan Yetişkin, personeline huzur ve sağlık dolu bir yıl diledi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, göreve geldiği günden bu yana mesai arkadaşlarına verdiği değeri her seferinde göstermeye ve onlarla uyum içinde çalışmaya devam ediyor. Tüm özel günlerde ilk olarak, Efeler Belediyesi personeliyle bir araya gelen Başkan Yetişkin, bu geleneğini sürdürdü. Yeni yıl dolayısıyla belediyedeki tüm birimleri gezen Yetişkin, çalışma arkadaşlarına 2025'te sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini diledi. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalar nedeniyle memnuniyet duyan Efeler Belediyesi emekçileri, bu davranışı nedeniyle Başkan Yetişkin'e teşekkür etti.

Bilindiği üzere kestanenin en çok yetiştirildiği yer Aydın. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ise göreve geldiği günden bu yana, coğrafyanın şehre armağan ettiği bu avantajı en doğru şekilde kullanıyor. Efeler Belediyesi'ne ait Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, kestaneyi çeşitli şekillerde tüketime sunuyor. Her çeşidinin damak çatlattığı lezzetlere bir yenisi daha eklendi ve bu ürünün ilk tadına bakanlar Efeler Belediyesi personeli oldu. Başkan Yetişkin'in yeni yıl kutlamaları sırasında çalışma arkadaşlarına ikram ettiği özel tat, kısa süre sonra Efe Bakkallar ve çevrimiçi satış mağazasından vatandaşların beğenisine sunulacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yetişkin, Belediye Personelinin Yeni Yılını Kutladı - Son Dakika

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