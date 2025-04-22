Başkan Yılmaz\'dan 23 Nisan mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir ulusun kendi geleceğini tayin ettiği 23 Nisan'ı dünya çocuklarına armağan ettiğini belirten Yılmaz, "Bizlere düşen en büyük görev Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkıp, yaşatmak ve çocuklarımıza umut ve güven dolu bir gelecek hazırlamak" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıldönümü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, yurdun dört bir yanında emperyalist ülkelerin işgal çabalarının Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde koca bir ülkenin topyekün mücadelesiyle bertaraf edildiğini belirtti.

23 Nisan'ın sıradan bir bayram olmadığını ifade eden Yılmaz, "Bağımsızlığımıza giden yolun ilk adımı olan TBMM'nin ilanı tüm dünya mazlumlarına umut ışığı olmuştur. İnanan bir milletin önünde hiçbir gücün duramayacağının en büyük göstergesidir. Bu anlamda 23 Nisan aydınlık günlerin habercisi, en zor zamanların umudu olmuştur. Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin onlara güveninin göstergesidir. Atatürk, dünya tarihinde çocuklara bayram armağan eden tek liderdir. 'Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz' sözleriyle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyduğu güveni ifade eden Büyük Önder Atatürk'ün bu mirasını sonsuza kadar yaşatmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105.yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP