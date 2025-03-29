Başkan Yılmaz\'dan Ramazan Bayramı mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramların dayanışmanın, umudun ve adaletin yeniden hatırlandığı zamanlar olduğunu ifade ederek, "Sağlık, huzur ve mutluluk temennisiyle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, 11 ayın sultanı Ramazan ayının bereketi ile gelen mübarek Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yılmaz, mesajında, "Şehitkamil'imizde dayanışma ve kardeşlik içerisinde geçen 11 ayın sultanı Ramazan ayının ardından yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa çıktığı ve bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran mübarek Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma dolu günlerdir. Bizlere düşen de her zamankinden daha çok birbirimize el uzatmaktır. Dilerim, bu bayramda tüm kırgınlıklar ve küskünlükler son bulur, tüm dünyada huzur ve sağlık hakim olur. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP