Başkan Yılmaz, Şehitkamil ailesiyle bayramlaştı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Yılmaz, Şehitkamil ailesiyle bayramlaştı

Başkan Yılmaz, Şehitkamil ailesiyle bayramlaştı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ile bayramlaştı.

29.03.2025 09:56  Güncelleme: 09:57
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ile bayramlaştı. Çalışma arkadaşlarını tek tek tebrik eden Yılmaz, sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde merkez bina ve ilçenin farklı noktalarında bulunan birimleri dolaşarak 'ailem' dediği belediye personeli ile bayramlaştı. Belediye başkan yardımcılarının da katılığı bayramlaşma töreninde çalışma arkadaşlarına mutlu ve huzurlu bayramlar temennisinde bulunan Yılmaz, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.

"Aynı aşkla çalışmaya devam edeceğiz"

Bayram sonrası aynı aşk ve inançla Şehitkamil halkına hak ettiği şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini bildiren Yılmaz, "9 günlük tatili verimli bir şekilde geçirmenizi diliyorum. Aile ve sevdiklerinizle birlikte inşallah güzel bir bayram olur. Bayramdan sonra da Şehitkamil halkına en güzel şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz, Şehitkamil ailesiyle bayramlaştı - Son Dakika

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