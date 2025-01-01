Başkan Zencirci, Yılbaşı Gecesinde Kamu Görevlilerini Ziyaret Etti

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yeni yıla girerken ilçede görevde olan kamu görevlilerini unutmadı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yılbaşı gecesinde nöbetçi olarak görev yapan askerler, polisler, itfaiye ekipleri, sağlık çalışanları ve eczacılara moral vermek amacıyla ziyaretlerde bulundu. Başkan Zencirci, ziyaretlerinde görevli personellerine iyi yıllar dileyerek, özverili çalışmalarını takdir etti. Zenicri, "Sizler, 7-24 halkımızın güvenliği, sağlığı ve huzuru için görev başındasınız. Sizlerin fedakarlığı ve gayreti her zaman takdir ediliyor. Hep birlikte daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir yıl dilerim" dedi.

Ziyaretlerinde, Germencik halkının 2025 yılına güven içinde girmesi adına görev başındaki personellerin önemli bir rol üstlendiklerinin altını çizen Zencirci, ilçedeki tüm sağlık, güvenlik ve acil hizmet ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN