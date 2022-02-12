Üye Girişi
Başkan Zorluoğlu, sanayi esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Zorluoğlu, sanayi esnafı ile bir araya geldi

12.02.2022 16:34
Başkan Zorluoğlu, sanayi esnafı ile bir araya geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Bağkur Sanayi Sitesi esnafı ile kahvaltıda buluştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Bağkur Sanayi Sitesi esnafı ile kahvaltıda buluştu. Sanayi esnafının sıkıntılarını dinleyen Başkan Zorluoğlu, planlanan çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, İl Başkan Yardımcısı Ömer Topaloğlu ve il yöneticileri, Bağkur Sanayi Sitesi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Sanayi sitesi esnafı ile sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Başkan Zorluoğlu, "Küçük sanayi siteleri şehrin merkezinde çok sıkışmış durumda. Bunun için yeni yer arayışlarımız devam ediyor. Ancak bu arayışı gerçekleştirirken merkezde kalan sanayi sitelerimizin eksiklerini gidermek içinde elimizden geleni yapacağız. Otopark, altyapı ve su sorunları ile yakından ilgileniyoruz. Şu an terminal binasını hemen Bağkur Sanayi Sitesi'nin karşısına kuruyoruz. Burada tüm bilimsel çalışmalarımızı yaptık. Şu an inşaatımız hızla ilerlemeye devam ediyor. Bu bölge, gerek konumu bakımından gerekse ulaşım açısından önemli bir alan. Hem havalimanına hem sahil yoluna yakın hem de demir yolu güzergahının üzerinde olacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten sanayi esnafı ise, "Sanayi siteleri sizlerin de dediği gibi şehrin merkezinde kaldı. Sorunları yerinde gördüğünüz ve taleplerimizi dinlediğiniz için yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Başkan Zorluoğlu, sanayi esnafı ile bir araya geldi
Başkan Zorluoğlu, sanayi esnafı ile bir araya geldi

YORUMLAR
500

Murat Zorluoğlu, Ortahisar, Bağ Kur, Trabzon, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Zorluoğlu, sanayi esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 16:46:55. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Zorluoğlu, sanayi esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement