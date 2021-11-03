Başkanlar istişarede bulundu - Son Dakika

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'i makamında ağırlayarak istişarelerde bulundu.

Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı Söğüt ve Vezirhan Belediye Başkanları makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, "Bizleri ziyaret eden belediye başkanımız ile hem belediyelerimizi hem belediyeler birliğimizi, Karasu İçme Suyu Birliğimizi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Her iki belediye başkanımıza da ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK