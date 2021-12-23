Başkanlar yapılacak projelerini değerlendirdi - Son Dakika

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayrı Suer bir araya gelerek yapılacak projeler hakkında fikir alışverişi yaptı.

Gölpazarı ilçesi Belediye Başkanı Hayri Suer, Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ile bir araya geldi. İkili belde ve ilçelerine yapılabilecek proje ve hizmetler hakkında bilgi alışverişi yaparken, fikir alışverişi yaptı. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Beldemize gelerek bizleri ziyaret eden Gölpazarı ilçemizin genç dinamik çalışkan başkanı Hayri Suer ile belediyelerimizi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Göreve geldiğinde bu güne Gölpazarı ilçemizde güzel projelere imza atan kıymetli başkanımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi. - BİLECİK