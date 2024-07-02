Başkarcı Mahallesinde Sıcaktan Bunalanlar Karlı Şuruplarla Serinliyor - Son Dakika
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Yerel

Başkarcı Mahallesinde Sıcaktan Bunalanlar Karlı Şuruplarla Serinliyor

Denizli'de kent merkezindeki sıcak havadan bunalan vatandaşlar akşam vaktinde aileleriyle serinlemek için Başkarcı Mahallesine akın ediyor. Mahallede akşam saatlerindeki yoğunluk dikkatlerden kaçmazken, mahallenin uğrak hale gelmesinin bir diğer nedeni de karlı şuruplar oluyor. Kışın Başkarcı Dağına yağan karlar toplanarak muhafaza ediliyor. Yaz aylarında ise bu karlar farklı aromalı şuruplarla servis ediliyor.

02.07.2024 22:02
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Kent merkezinde sıcaktan bunalanlar bu mahalleye akın ediyor

Kışın dağdan toplanan karlar yazın ortasında farklı aromalarla servis ediliyor

DENİZLİ - Denizli'de kent merkezindeki sıcak havadan bunalan vatandaşlar akşam vaktinde aileleriyle serinlemek için Başkarcı Mahallesine akın ediyor. Kent merkezine oranla sıcaklık farkının da oluştuğu mahallede serinlemenin bir diğer yolu da karlı şurup oluyor.

Yaz mevsiminde Denizli'de vatandaşların uğrak noktası haline gelen Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Mahallesi hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle dolup taşıyor. Kent merkezine sadece 10 kilometre uzaklıkta bulunan mahallenin sıcaklık farkı ise hissedilir derecede. Kent merkezinde sıcak havalar bunalan vatandaşlar aileleriyle birlikte adeta mahalleye akın ediyor. Mahallede akşam saatlerindeki yoğunluk dikkatlerden kaçmazken, mahallenin uğrak hale gelmesinin bir diğer nedeni de karlı şuruplar oluyor. Kışın Başkarcı Dağına yağan karlar toplanarak muhafaza ediliyor. Yaz aylarında ise bu karlar farklı aromalı şuruplarla servis ediliyor.

"Sıcaktan bulanan buraya geliyor"

Temmuz ayı itibariyle sıcaklıkların yükselmesiyle misafirlerinin yoğunlaştığını kaydeden Ali Rıza Kuru, "Sıcaktan aşağıda bulanan buraya geliyor. Karlı şuruplarımız leziz, soğuk, buz gibi. Serinlemek isteyenler buraya geliyorlar. Dağdan toplanıp, soğuk hava deposunda saklanıp tekrardan bize geliyor. Bizlerde burada müşterilerimize ikram ediyoruz. Temmuz ayı itibariyle daha yoğun oluyor. Vatandaşlar Denizli'de sıcaktan bulananlar buraya akın ediyor. Bizlerde onları en iyi şekilde karlı şuruplarımızla serinletiyoruz. Kışın dağdan toplanan karları burada en güzel şekilde sunuyoruz" dedi.

"Böyle bir mahallemiz olduğu için çok mutluyuz"

Kent merkezindeki sıcak havadan bunalarak Başkarcı Mahallesine geldiklerini ifade eden Mehmet Kocaeyüp, "Çaybaşı Mahallesinden geldik. Şehir merkezinden Başkarcı Mahallesinin buz gibi havasını geldik. Hatta buraya gelirken yolda hemen havanın değiştiğini anlarsınız. Böyle bir mahallemiz olduğu için çok mutluyuz. Kışın özellikle toplanıp toprağa gömüldükten sonra çıkartılıp burada doğal olarak karlı şurup yapılıp serinlemek keyifli oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkarcı Mahallesinde Sıcaktan Bunalanlar Karlı Şuruplarla Serinliyor - Son Dakika

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