BAŞKEM'de kadınlar seramik çini boyama öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi

BAŞKEM'de kadınlar seramik çini boyama öğreniyor

27.05.2022 11:32
BAŞKEM'de kadınlar seramik çini boyama öğreniyor

Başiskele Kadın El Emeği Mağazası'nda (BAŞKEM) seramik çini boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Başiskele Kadın El Emeği Mağazası'nda (BAŞKEM) seramik çini boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan BAŞKEM'de çeşitli atölye çalışmaları da yapılıyor. Bu çerçevede, Başiskele Halk Eğitim Merkezi eğitimeni Meryem Kurtuldu Erkal, seramik çini boyama atölyelerini kursiyerlerle birlikte mağazada gerçekleştirdi. Bir alışveriş merkezinin ikinci katında hizmet veren BAŞKEM'de, mağazaya alışverişe gelen vatandaşlar, seramik çini boyama atölye çalışmalarını ilgiyle takip etti. - KOCAELİ

BAŞKEM'de kadınlar seramik çini boyama öğreniyor
BAŞKEM'de kadınlar seramik çini boyama öğreniyor
BAŞKEM'de kadınlar seramik çini boyama öğreniyor

YORUMLAR
500
KAHRAMANMARAŞ - Devlet desteğiyle güzellik merkezi kuran kadın girişimci 15 kişiyi istihdam ediyor KAHRAMANMARAŞ - Devlet desteğiyle güzellik merkezi kuran kadın girişimci 15 kişiyi istihdam ediyor Tepebaşı'nda Öğretmen Adayları Doğa Stajı Programını Tamamladı Tepebaşı'nda Öğretmen Adayları Doğa Stajı Programını Tamamladı
Kaynak: İHA

Halk Eğitim Merkezi, Başiskele, Seramik, Atölye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BAŞKEM'de kadınlar seramik çini boyama öğreniyor - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:32:43. #1.12#
SON DAKİKA: BAŞKEM'de kadınlar seramik çini boyama öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement