Üye Girişi
Başkent'te engelli dostu hizmet devam ediyor - Son Dakika

Başkent'te engelli dostu hizmet devam ediyor

09.01.2022 00:57
Başkent'te engelli dostu hizmet devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Temmuz 2020'de faaliyete giren Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarıl Atölyesi ile bugüne kadar 600 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakımı yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Temmuz 2020'de faaliyete giren Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarıl Atölyesi ile bugüne kadar 600 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakımı yapıldı.

"Engelsiz Başkent" hedefiyle hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte yaşayan engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran uygulamalara imza atmaya devam ediliyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü tarafından Ankara'da yaşayan engelli vatandaşları topluma kazandırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan 'Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi'nde engelli vatandaşların akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerinin bakım ve onarımı yapılıyor.

Tekerlekli sandalyelerin bakım onarımı ücretsiz yapılıyor

Engelli bireylerin sosyal yaşama daha fazla dahil olmasını sağlamaya yönelik çalışmalara öncelik veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, akülü ve manuel tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyor. Bu amaçla Temmuz 2020 tarihinde hizmete açılan Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi'nde engelli vatandaşların garanti süresi sona ermiş akülü sandalyelerine ücretsiz akü bakımı, teker, fren, gövde bakımı, yağ kontrolü ve motor beyin temizliği ücretsiz olarak yapılıyor.

Engelli vatandaşların ekonomilerine destek

"Engelli dostu" hizmet anlayışı doğrultusunda vatandaşlara yardımcı olmayı amaçladıklarını vurgulayan Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat, verilen hizmet hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Atölyemizi Temmuz 2020'de faaliyete geçirdik. Atölyemizde 5 personel ve 2 araçla 1,5 yılda 600 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakım onarımını gerçekleştirdik. Piyasada bu tamiratların çok fahiş fiyatlara yapıldığını biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu hizmeti tamamen ücretsiz yapıyoruz. Bu anlamda engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini ekonomik yönden destek oluyoruz. Engelli vatandaşlarımız veya aileleri bizi arayıp randevu aldıktan sonra vatandaşlarımızın tekerlekli sandalyelerini evlerinden alıp atölyemize getiriyoruz ve 1-2 gün içinde tamirini yaptıktan sonra tekrar evlerine bırakıyoruz."

Tüm ilçelerden gelen talepler karşılanıyor

Sincan'da bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler ve Rehabilitasyon Hizmet Merkezi'nde, engelli vatandaşlarının bakım ve onarım çağrılarına anında yanıt veriliyor.

Tekerlekli sandalye bakım ve onarımından yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar veya aileleri "(0312) 507 10 01" telefon numarasını arayarak bu hizmetten yararlanabiliyor. Başkent'in tüm ilçelerinden gelen talepleri karşılayan ekipler, vatandaşların tekerlekli sandalyeyi kendileri getiremediği durumlarda da adreslerinden alarak tamirini gerçekleştiriyor. - ANKARA

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Tekerlekli Sandalye, Engelli, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkent'te engelli dostu hizmet devam ediyor - Son Dakika


Kazakistan'da kaosu zirveye taşıyacak sözler! Cumhurbaşkanı'ndan eylemcilere: Onları öldürmeliyiz Kazakistan'da kaosu zirveye taşıyacak sözler! Cumhurbaşkanı'ndan eylemcilere: Onları öldürmeliyiz         
00:24
Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor? Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?         
22:15
Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor         
18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız         
17:32
Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi         
16:23
Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor         
15:39
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi         
08:01
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
00:01 Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın performansı Fatih Altaylı'yı şaşırttı
23:15 Son Dakika: 3 şehidin kanı yerde kalmadı! PKK hedefleri vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi
22:56 Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında hararetli tartışma
22:38 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum
22:14 Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
21:54 Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü
21:07 Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti
20:53 Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 01:06:53. #1.11#
SON DAKİKA: Başkent'te engelli dostu hizmet devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement