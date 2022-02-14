Başkent'te 'gıda israfı' temalı sergi açıldı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde gıda kayıplarını azaltmak ve gıda israfının önüne geçmek amacıyla "Çöpe Atılmak için Yetiştirilmiş" adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gıda israfında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile "Çöpe Atılmak için Yetiştirilmiş" adlı fotoğraf sergisine Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde gıda kayıpları ve israfı azaltmayı, ulusal ve küresel çapta önlemler alarak bunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Fotoğraflar çürüme aşamaları ve gıda israfını tasvir ediyor

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ve Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanı Zeynep Özkan'ın da katıldığı sergi açılışına Başkentliler de yoğun ilgi gösterdi. Avusturyalı sanatçı Klaus Pichler'in gıda ürünlerinin çeşitli çürüme aşamalarını ve aşırı derecede gıda israfını tasvir eden 32 fotoğrafının yer aldığı sergiye ev sahipliği yaparak toplumda farkındalık oluşturulması ve gıda israfının önlenmesi için her düzeyde faaliyetin teşvik edilmesini hedeflediklerini vurgulayan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğal kaynakların kısıtlı olduğu ve nüfusun hızla artmasının beklendiği dünyamızda, gıda kayıpları ve israfını azaltmak için ulusal ve küresel çapta önlemler almak gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur. Bu hedefe ulaşabilmek için bütün paydaşların planlı bir şekilde iş birliği yapması gerekiyor. Burada stant açan ABB'nin iştirak şirketi olan BELKA A.Ş. ise Türkiye'de yine bir ilk olacak Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kampüsü'nü kurmuş olup, bu tesis toplam 13 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilmiştir. 'Topraktan aldığımızı toprağa verelim' sloganıyla yazın Ankara'daki park ve bahçelerden biçilen çimleri, kışın sebze halindeki meyve ve sebze atıklarını toplayıp kompostlayarak organik gübreye dönüştürüp tekrar park ve bahçelerde kullanımını sağlamayı planlıyoruz." - ANKARA