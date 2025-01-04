BASKİ'den Bigadiç'e Yeni İçme Suyu Hattı - Son Dakika
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BASKİ'den Bigadiç'e Yeni İçme Suyu Hattı

BASKİ\'den Bigadiç\'e Yeni İçme Suyu Hattı

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Bigadiç'in Fethibey Mahallesi'nde bin metre uzunluğunda yeni bir içme suyu hattı inşa ederek bölgenin su altyapısını güçlendirdi. Bu çalışma, mahalle halkına kesintisiz ve kaliteli içme suyu sağlamayı amaçlıyor.

04.01.2025 15:04  Güncelleme: 15:07
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Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Bigadiç'in Fethibey Mahallesi'nde bin metre uzunluğunda yeni bir içme suyu hattı inşa ederek bölgenin su altyapısını güçlendirdi.

Halka kesintisiz ve kaliteli içme suyu temin etmek adına çalışmalarını aralıksız sürdüren, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri tarafından Bigadiç'in Fethibey Mahallesi'nde içme suyu dağıtım hattı çalışması gerçekleştirildi. Proje kapsamında bin metre uzunluğunda yeni bir içme suyu hattı inşa eden ekipler bölgenin su altyapısını güçlendirdi. Gerçekleşen çalışmalar sayesinde mahalle halkı temiz ve kaliteli içme suyuna kavuşurken ileride yaşanabilecek olumsuzlukların da önüne geçildi. Sürdürülebilir su yönetimi ve altyapı hizmetleri konusunda çalışma yürüten BASKİ, Balıkesir'in 20 ilçesindeki bin 133 mahallesinde benzer projelerini sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BASKİ'den Bigadiç'e Yeni İçme Suyu Hattı - Son Dakika

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