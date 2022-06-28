Başsavcı Akın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti - Son Dakika
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Başsavcı Akın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti

28.06.2022 15:25
Başsavcı Akın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, veda ziyaretleri gerçekleştiren Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'ı makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, veda ziyaretleri gerçekleştiren Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'ı makamında kabul etti.

Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, birlikte yapılan çalışmalar ile belediyenin kamu kurum ve kuruluşlarının birliğin, beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği projeler ve hizmetler konuşuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Cumhuriyet Başsavcısı Akın'a teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi. Başkan Büyükkılıç ile vedalaşan Başsavcı Abdulkadir Akın ise bu zamana kadar uyumlu ve dayanışma içerisinde çalışmalarından ve desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı, Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başsavcı Akın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başsavcı Akın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti - Son Dakika
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