Başsavcı Akın Kayseri'ye veda etti - Son Dakika
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Başsavcı Akın Kayseri'ye veda etti

01.07.2022 17:59
Başsavcı Akın Kayseri'ye veda etti

Balıkesir'e atanan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'a, Kayseri Adliyesi'nde veda programı düzenlendi.

Balıkesir'e atanan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'a, Kayseri Adliyesi'nde veda programı düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile Balıkesir'e atanan Başsavcı Abdulkadir Akın, personellerle vedalaştıktan sonra Kayseri Adliyesi'nden ayrıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı olarak 2017 yılında atanan Akın'ı; Kayseri Adliyesi'nde görev yapan hakim, savcı ve personeller uğurladı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başsavcı Akın Kayseri'ye veda etti - Son Dakika

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