Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile Balıkesir'e atanan Başsavcı Abdulkadir Akın, personellerle vedalaştıktan sonra Kayseri Adliyesi'nden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Başsavcı Akın Kayseri'ye veda etti - Son Dakika

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