Batı Karadeniz'de meydana gelen yoğun yağış ve seller nedeniyle oluşan elektrik arızaları gideriliyor - Son Dakika
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Batı Karadeniz'de meydana gelen yoğun yağış ve seller nedeniyle oluşan elektrik arızaları gideriliyor

28.06.2022 13:17
Batı Karadeniz'de meydana gelen yoğun yağış ve seller nedeniyle oluşan elektrik arızaları gideriliyor

Batı Karadeniz'de meydana gelen yoğun yağış ve seller nedeniyle oluşan elektrik arızaları Başkent EDAŞ ekiplerince gideriliyor.

Batı Karadeniz'de meydana gelen yoğun yağış ve seller nedeniyle oluşan elektrik arızaları Başkent EDAŞ ekiplerince gideriliyor.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ) Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta yoğun yağış ve sellerden etkilenen bölgelerdeki elektrik arzının devamı için çalışmalarını sürdürüyor. Önceki hafta alınan meteoroloji tahminleri uyarınca tüm destek ekiplerini teyakkuza geçiren şirket, tahminlerin netleşmesiyle birlikte kuzeydeki yüksek riskli bölgelere ekiplerin intikalini gerçekleştirdi. Ayrıca şirket, arıza kaynaklı oluşabilecek ek malzeme tedarikini de yol ve köprülerdeki olası hasara karşı önceden yaparak, hazırlıklarını afet öncesinden tamamladı. Pazar gecesinden itibaren tahminlerin gerçekleşmesi ve afet durumuna geçilmesiyle birlikte şirket ekipleri tüm gücüyle seferber oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri doğrultusunda görevlerini yerine getiren ekipler, hem vatandaşların hem de sel ve etkileri ile mücadele eden kamu teşkilatlarının enerji ihtiyacını sağladı. Enerji hatlarının zarar gördüğü noktalara jeneratörler sevk edildi.

Bini aşkın saha çalışanı, 500'ü aşkın araçla müdahale

Bölgedeki mevcut arıza onarım çalışanlarına ek olarak, şirketin hizmet sağladığı diğer illerdeki destek ekipleriyle birlikte afetle mücadele veren çalışan sayısı bin 49'a, arazi aracı sayısı 505'e çıkarıldı. Dağlarda enerji hatlarının geçtiği ancak engebeli arazi ve sık ormanlar nedeniyle çalışanların ulaşmakta zorlandığı hatların kontrolü için, 8 adet insansız hava aracı operatörleriyle birlikte bölgede göreve başladı. Arıza onarımı normalden uzun sürecek uzaktaki köy ve mahalleler için ise 100 kVA'lık 7 jeneratör ile bölgesel arızaların giderilmesi sürecinde kullanılmak üzere 42 portatif jeneratör bölgeye sevk edildi. Ayrıca 4 kepçe, ekiplerin ulaşımında kullanılan güzergahları temizledi.

Su seviyesi nedeniyle güvenlik amaçlı kesintiler yapıldı

Yağışla oluşan heyelanlar nedeniyle yıkılan direk ve şebeke unsurları hızlıca yenilenirken, yerleşim merkezlerinde yükselen su nedeniyle çarpılma riskine karşı tedbir amaçlı enerji kesintileri yapıldı. Su seviyesinin azalması ile riskin ortadan kalktığı noktalarda şebeke unsurları çamur ve molozdan temizlenerek, enerji güvenli şekilde sağlandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batı Karadeniz'de meydana gelen yoğun yağış ve seller nedeniyle oluşan elektrik arızaları gideriliyor - Son Dakika

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