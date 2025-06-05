Batman'da 4.600 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da akaryakıt tankerinde 4 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
BATMAN - Batman'da bir tankerde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 bin 600 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir tankerde yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 bin 600 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan tanker sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.
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