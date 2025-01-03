Batman'da 500 Yataklı Hastane İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Batman'da 500 Yataklı Hastane İnşaatı Devam Ediyor

Batman\'da 500 Yataklı Hastane İnşaatı Devam Ediyor

Batman'da 3.154 milyon TL'ye mal olacak 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatı hızla sürüyor.

03.01.2025 13:15
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Batman'da 2023 yılında temeli atılan 3 milyar 154 milyon maliyetli 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatı hızla devam ediyor.

Batman'da 2023 yılında temeli atılan 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatında çalışmalar devam ediyor. Bugünkü cari fiyatla 3 milyar 154 milyon liraya mal olacak olan hastane tamamlandığında Batman, sağlık alanında bölgenin parlayan yıldızı haline gelecek. Yaklaşık 100 dönümü kapalı olmak üzere toplam 112 dönümlük alan üzerinde inşaatı devam eden hastane, 182 poliklinik, 315 genel yataklı servis, 124 yoğun bakım yatağı ve 19 ameliyathaneyle yatay mimariye uygun olarak inşa ediliyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, Batman'da sağlık yatırımlarında eksik kaldıklarının farkında olduklarını ancak hükümetin 500 yataklı devasa yatırımıyla bu sorunun en yakın zamanda çözüme kavuşacağını söyledi. Normalde ekonomik krizlerin olduğu bir dönemde bu tür yatırımlara kaynak bulmanın çok zor olduğunu ifade eden Şansi, "Ancak Milletvekilimiz Ferhat Nasıroğlu ve bakanımızın sayesinde ve Batman'da da bu konuda bir eksiklik olması nedeniyle bu ödenekleri bulabildik. 500 yataklı olan hastanenin yapımı hızla devam etmekte. Şu an ödenek sıkıntısı olmadan yatırımlarımızı bitirmeye çalışıyoruz. Batman, bölgede sağlık açısından çok önemli bir yer. Çünkü Batman merkez ve ilçelerinin yansıra, Siirt, Mardin, Midyat, Bitlis ve birçok il ve ilçelerden hasta gelmekte. Bu gelen hastaların bazıları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İluh Devlet Hastanesine ve özel hastanelere gitmekte. Tabii bizim yoğunluğumuzu artıran etkenlerden bir tanesi çevre illerden gelen vatandaşlarımızdır. İnşallah 500 yataklı hastaneyi ödeneğe takılmadan bitireceğiz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da 500 Yataklı Hastane İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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