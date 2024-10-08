Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik et tüketimini sağlamak amacıyla yürüttüğü kaçak et kesimi denetimlerine devam ediyor.
Emniyet ekipleriyle koordineli olarak 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 45 işletme denetlendi. Kasaplar, yemek fabrikaları, marketler ve lokantalarda yapılan denetimlerde halk sağlığına öncelik veriliyor. - BATMAN
Son Dakika › Yerel › Batman'da Kaçak Et Denetimleri - Son Dakika
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