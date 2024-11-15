Batman'da Kapıcı Dairesinde Yangın

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Batman'da kapıcı dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

BATMAN - Batman'da 8 katlı bir apartmanın kapıcı dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Merkez Gültepe Mahallesi'nde 8 katlı bir aparmanın bodrum katındaki kapıcı dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.