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Batman'da kar nedeniyle devrilen direk kaldırıldı: 17 köy yoluna ulaşım sağlandı - Son Dakika
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Batman'da kar nedeniyle devrilen direk kaldırıldı: 17 köy yoluna ulaşım sağlandı

Batman'da kar nedeniyle devrilen direk kaldırıldı: 17 köy yoluna ulaşım sağlandı Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yola devrilen elektrik direğin yoldan kaldırılmasıyla 17 köy yolunu ulaşım sağlandı.

Batman\'da kar nedeniyle devrilen direk kaldırıldı: 17 köy yoluna ulaşım sağlandı
27.01.2024 - 23:18,  Güncelleme: 23:20
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Batman'da kar nedeniyle devrilen direk kaldırıldı: 17 köy yoluna ulaşım sağlandı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yola devrilen elektrik direğin yoldan kaldırılmasıyla 17 köy yolunu ulaşım sağlandı.

Batman'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Sason'da 50'in üzerinde yerleşim yerine ulaşım sağlanmıyor. İlçeye bağlı Dikbayır köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle devrilen elektrik direği 17 köy yolunu ulaşıma kapattı. Yolda mahsur kalan araç sürücülerinin yardım talep etmesi üzerine ilçe şantiye şefliğine bağlı ekiplerin çalışması sonucunda direk yoldan alınarak yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA
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