Batman'da Karla Mücadele Sürüyor

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Batman'da karın geçit vermediği köy yollarında hummalı çalışmalar devam ediyor

BATMAN - Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında temizleme çalışmaları sürüyor.

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerine bağlı yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 100'ün üzerinde köy ve mezraa yolu ulaşıma kapandı. Batman valiliği ve ilçe kaymakamlıklarının talimatları doğrultusunda ilçe özel idare ekiplerince yürütülen hummalı çalışmalar sonucu Sason'da bir günde 70'in üzerinde yerleşim yeri yolu ulaşıma açıldı.

Mahsur kalan böbrek yetmezliği hastası ekipler tarafından evine ulaştırıldı

Sason ilçesinde yolu ulaşıma kapanan Çayırlı köyü Gresur mezraasında diyaliz tedavisinden sonra evine gitmeye çalışırken yolda mahsur kalan böbrek yetmezliği hastası Veysi Balge, özel idare ekiplerinin çalışmalarıyla evine ulaştırıldı. Kapanan yollarının kısa sürede açıldığını belirten Elegöz sakinlerinden Yaşar Barış, "Sabah etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolumuz ulaşıma kapanmıştı. Gelip kısa sürede açtılar, valimiz ve kaymakamımızdan Allah razı olsun" dedi.

İl ve ilçe özel idaresine bağlı ekiplerin kapalı yolların açılması için hummalı çalışmaları sürüyor.