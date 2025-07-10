Tüm yurdu etkisi altına alan kavurucu sıcaklıklar Batman'da da hayatı olumsuz yönde etkiledi. Termometrelerin 45 dereceyi gördüğü kentte vatandaşlar serinlemek için ilginç yöntemlere başvurdu.
Gülistan Caddesi'nde çiğköfteci İdris Ekinci, sıcaktan korunmak için üzerine bidonla soğuk su dökerek serinlemeye çalıştı. Ekinci, "Şu anda hava sıcaklığı 45 dereceyi buldu. Üzerime döktüğüm su birkaç dakika içinde sıcaklığın etkisiyle kuruyor. O kadar sıcak ki, itfaiye geçerken üzerime su döksün istiyorum" dedi.
Aynı noktada bulunan süs havuzunda ise çocuklar serinlemek için kendilerini suya bıraktı. Fışkıran sularda oynamanın keyfini çıkaran çocuklar, aşırı sıcaklardan bir nebze olsun korunmaya çalıştı.
Son Dakika › Yerel › Batman'da Kavurucu Sıcaklar - Son Dakika
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