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Batman'da köy yoluna düşen dev kayalar kaldırıldı - Son Dakika

Batman'da köy yoluna düşen dev kayalar kaldırıldı

04.02.2022 11:55

Batman'da köy yoluna düşen dev kayalar kaldırıldıBATMAN Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köy yoluna düşen ve ulaşımı aksatan kayalar, şantiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kaldırıldı.

Batman'da köy yoluna düşen dev kayalar kaldırıldı

BATMAN Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köy yoluna düşen ve ulaşımı aksatan kayalar, şantiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kaldırıldı.

Sason İlçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Çakırpınar köy yoluna düşen kayaların ulaşımı aksatması üzerine köylüler durum İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerce yürütülen yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kayalar kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Batman'da köy yoluna düşen dev kayalar kaldırıldı
Batman'da köy yoluna düşen dev kayalar kaldırıldı
Batman'da köy yoluna düşen dev kayalar kaldırıldı

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Hisarcık, Batman, Sason, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Batman'da köy yoluna düşen dev kayalar kaldırıldı - Son Dakika


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