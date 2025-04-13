Batman\'da Mevlid-i Nebi Programı

Batman'da "Hazreti Muhammed'i Anma ve Sünnetini Yaşama" temalı Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından yeni otogar alanında sabahın erken saatlerinde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, programa ellerinde bulunan tevhid ve Filistin bayrakları ile katıldı. Mevlid ve ilahiler okunduktan sonra çocuklar tarafından güvercinlerin havaya uçurulmasıyla program sona erdi. - BATMAN