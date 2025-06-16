Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İlçenin Becirman köyü mevkisinde Mehmet Yağız yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesine sevk edildi.
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