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Batman'da şelale dondu, 30 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde Yolüstü Şelalesi dondu, 30 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Batman'da kar yağışıyla birlikte soğuk hava etkisi de devam ediyor. Sıcaklıkların sıfırın altında -20 dereceye kadar düştüğü ilçede, suyun aktığı dereler, birçok göl, gölet ve şelale dondu. Yolüstü köyünde bulunan Yolüstü Şelalesi'nin donmasıyla buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlardan Heybet Şahin, her tarafın donduğunu belirterek, yoldan geçerken şelalenin buz tuttuğunu görüp fotoğrafını çekmeye geldiklerini söyledi.

Abdullah Uzun ise, manzarayı görüp fotoğraf çektiklerini dile getirerek, "Sason'da su akan her yerde böyle manzara çıkıyor. Yüksekliği yaklaşık 30 metre. Herkes gelip fotoğraf çeksin, anı kalsın" dedi.