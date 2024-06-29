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En mutlu günü için gittiği yer sonu oldu

Batman'da yılanların çiftleşme dansı

BATMAN - Batman'da farklı ilçelerde görünen yaklaşık iki metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı cep telefonu kameralarıyla anbean kayıt edildi.

Sıcak havalarla birlikte yılanların da sık görüldüğü Batman'da hemen her gün yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Batman'a bağlı Sason ve Gercüş ilçelerinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansını gören vatandaşlar telefonuna sarılıp o anları kaydetti. Bir süre adeta müzik eşliğinde dans eder gibi çiftleşen yılanlar bir süre sonra gözden kayboldu.