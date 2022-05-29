Batman'da zamana meydan okuyan tarihi çınar ağaçları yöre halkından ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da zamana meydan okuyan tarihi çınar ağaçları yöre halkından ilgi görüyor

29.05.2022 11:01
Batman'da zamana meydan okuyan tarihi çınar ağaçları yöre halkından ilgi görüyor

Batman'da zamana meydan okuyan tarihi çınar ağaçları yöre halkından ilgi görüyor Batman'ın Sason ilçesinde Sevek doğal mesire alanında bulunan 600 ile 900 yıllık olduğu belirtilen tarihi çınar ağaçları ve Sevek çeşmesi yöredeki vatandaşlar tarafından ziyaretçi akınına uğruyor.

Batman'da zamana meydan okuyan tarihi çınar ağaçları yöre halkından ilgi görüyor

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde Sevek doğal mesire alanında bulunan 600 ile 900 yıllık olduğu belirtilen tarihi çınar ağaçları ve Sevek çeşmesi yöredeki vatandaşlar tarafından ziyaretçi akınına uğruyor.

Sason Sevek mesire alanının kalkınma ajansı tarafından desteklenmesiyle vatandaşların hizmetine giren Sevek doğa parkta 60 metreyi aşkın yüksekliği, 12 metreye varan gövde genişliği ve kovuğunda 20 kişinin sığabileceği büyüklükte olan tarihi çınar ağaçları, zamana direnerek yaklaşık 9 asırdır ayakta kalmayı başardı. Özellikle yaz aylarında piknik yapmak ve yakınında bulunan tarihi Sevek çeşmesinden soğuk su içmek için gelen vatandaşlar, tarihi çınar ağaçlarıyla hatıra fotoğrafları çekerek, ağaçlarının gölgesinde dinlenerek yorgunluklarını atıyor.

Tarihi Sevek çeşmesi ve asırlık çınar ağaçlarının geçmişi Bizans'tan daha eski olduğunu belirten ilçenin yaşlılarından Hacı Samet Aksoy, "Bu tarihi Sevek çeşmesinin Bizans tarihine kadar uzandığını biliyoruz. Bu çeşmeyi Bizanslar da kullandı. Bu Çınar ağaçlarının ömrü de 700 ile 800 yıllık vardır" dedi.

"Çınar ağaçları yılın dört mevsiminde ziyaretçi akınına uğruyor"

Tarihi çınar ağaçlarının 600 ile 900 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olduğunu belirten Batman'dan ağaçları görmeye gelen vatandaşlardan Rıfat Demir, "Batman'dan geldik. Daha önce de okul olarak bu tarihi ağaçları görmeye gelmiştik. Özelikle bu alanda mesire alanı yapılmasının ardından adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Bizde baharın son günlerinde buraya gelmeyi tercih ettik. Buradaki ağaçlar 600 ile 900 yılık bir tarihi geçmişe sahiptir. Yükseklik olarak da 45 ile 60 metre yüksekliğe sahiptir. Burası 4 mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Burada kış aylarında da kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntü oluşuyor. Burada yapılan mesire alanı ile birlikte sıkıntıdan uzak ve gürültüden uzak bir vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, buraya gelerek hoş bir vakit geçiriyor" dedi.

Çevredeki vatandaşlar, diğer nesillere de aktarılması için çınar ağaçlarını özenle koruyor.

YORUMLAR
500
ŞIRNAK'TA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN KENT MEYDANINDA KİTAP OKUDULAR ŞIRNAK'TA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN KENT MEYDANINDA KİTAP OKUDULAR Kılıçdaroğlu: 'CHP'nin belediye başkanlarının görev yaptığı yerde halkın nefes aldığını göreceksiniz' Kılıçdaroğlu: 'CHP'nin belediye başkanlarının görev yaptığı yerde halkın nefes aldığını göreceksiniz' Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman'da zamana meydan okuyan tarihi çınar ağaçları yöre halkından ilgi görüyor - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 11:05:32. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da zamana meydan okuyan tarihi çınar ağaçları yöre halkından ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement