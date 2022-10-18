Batman haberi! Geleneksel el sanatları Batman'da sergilendi - Son Dakika
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Batman haberi! Geleneksel el sanatları Batman'da sergilendi

18.10.2022 14:37

Batman bölgesinden gelen habere göre - Geleneksel el sanatları Batman'da sergilendi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçıları ve Batman'da bulunan kadın kooperatifleri, halk eğitim merkezlerinin katıldığı Batman geleneksel el sanatları günleri Atatürk Parkında açıldı.

- Geleneksel el sanatları Batman'da sergilendi

BATMAN - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçıları ve Batman'da bulunan kadın kooperatifleri, halk eğitim merkezlerinin katıldığı Batman geleneksel el sanatları günleri Atatürk Parkında açıldı.

Batman geleneksel el sanatları günleri açılış programına Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, protokol ve vatandaşlar katıldı.

Geleneksel el sanatları etkinliğine 16 el sanatçı ve Batman'dan 12 kurum katıldı. Geleneksel el sanatları etkinliğinde konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp "Her şeyin yaşayabilmesi için mutlaka bir talebin olması gerekiyor. Yani talebi oluşturmamız gerekiyor ki bir taraftan var olan ustalar bir yandan da yeni çıraklar bu işi yapmak için istekli ve gönüllü olsun. Bu çerçevede yapacağımız en güzel işlerden bir tanesi ara ara bu tarz fuarları düzenleyerek bu hizmetlerden faydalanabilecek olan ve bu malları tüketebilecek olan insanların dikkatini çekmek. Bu sanatların yaşanması için ihtiyaç duyduğumuz iki ana alandan bir tanesi arzdır. Bir tanesi de taleptir. Dolayısıyla arz kısmını ve üretim kısmını biz bir şekilde kendimiz teşvik edip destekliyoruz. Talep kısmını da bu dengeleri fuarlarla kurabilirsek bunlarında geleceğe taşınmasına vesile teşkil edeceğiz. Ama aynı zamanda kooperatiflerimizle bu işle uğraşan insanlarla bu pazarlama konusunda kendilerine destek olacağız. Özellikle kaliteli ürünlerin faydalanması noktasında ekip arkadaşlarımız da şuan da devam eden bir projeleri var. Bu proje çerçevesinde inşallah bu geleneksel el ürünlerini de yoğun şekilde ulusal pazarlar, marketler ve mağazalar eliyle pazara sunulması noktasında inşallah bu projeyi faaliyete geçireceğiz. Bu proje faaliyete geçtiğinde buradaki ürünleri hem daha kaliteli hem de yoğun bir miktarda üretimlerine beraber şahit olacağız" dedi.

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Kaynak: İHA

Muzaffer Özkan, Ekrem Canalp, Batman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman haberi! Geleneksel el sanatları Batman'da sergilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman haberi! Geleneksel el sanatları Batman'da sergilendi - Son Dakika
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