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Batman Valiliği sıcak hava uyarısında bulundu

BATMAN - Batman Valiliği, hava sıcaklıklarının çok yüksek seyretmesi nedeniyle olası yangın tehlikelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Batman Valiliği sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda; hava sıcaklıklarının çok yüksek seyretmesi sebebiyle, çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı duyarlı olunması, etrafa sigara izmariti, cam şişe vb. atılmaması, yangın başladığı görülürse e 112'ye acilen haber verilmesi önemle duyurduğunu ve yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.