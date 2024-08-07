Batman Valiliği, Yangın Tehlikesine Karşı Uyarıda Bulundu

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Batman Valiliği, hava sıcaklıklarının çok yüksek seyretmesi nedeniyle olası yangın tehlikelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Batman Valiliği sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda; hava sıcaklıklarının çok yüksek seyretmesi sebebiyle, çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı duyarlı olunması, etrafa sigara izmariti, cam şişe vb. atılmaması, yangın başladığı görülürse 112'ye acilen haber verilmesini önemle duyurduğunu ve yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. - BATMAN