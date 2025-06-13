Bayburt Bilim Şenliği Başladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu desteğiyle hazırlanan 'Bilimin Işığında Bayburt Bilim Şenliği' renkli görüntülerle başladı.

Kapalı spor salonu bahçesinde düzenlenen bilim dolu şenliğin açılışı, protokol üyelerince yapıldı. Renkli deneylerin, sanatsal atölyelerin, eğlenceli etkinliklerin ve birbirinden farklı projelerin yer aldığı dolu bilim şenliği, 14 Haziran saat 17.00'ye kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Bilimsel atölyeleri gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali Mustafa Eldivan, gençlerin bilime olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman'dan ve proje sahibi öğrencilerin öğretmenlerinden bilgi alan Vali Eldivan, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimle iç içe olması, geleceğimiz adına büyük bir umut kaynağıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BAYBURT