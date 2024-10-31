Bayburt Devlet Hastanesi'nden Şaşırtan Başarı - Son Dakika
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Bayburt Devlet Hastanesi'nden Şaşırtan Başarı

Bayburt Devlet Hastanesi\'nden Şaşırtan Başarı

Bayburt Devlet Hastanesi, 96,77 puan alarak kalite standartlarını sorgulattı.

31.10.2024 10:05
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Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları Puanlandırmasında Bayburt Devlet Hastanesi, 100 puan üzerinden 96,77 kalite puanı aldı. Bayburtluların hizmet alamadığı gerekçesiyle sürekli şikayette bulunduğu Devlet Hastanesi aldığı puanla şaşırttı.

Kaliteli ve güvenli bir ortamda çalışma içerisinde bulunan mesai arkadaşlarına ve hastane çalışanlarına teşekkür eden Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Canpolat, "Hastalarımızın daha kaliteli ve güvenli bir ortamda tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi için gece gündüz titizlikle hizmet vermeye çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Hastanelerde, sağlık kurumları ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetinin esas alınarak, Sağlıkta Kalite Standartları Puanlandırması yapılıyor. Yapılan puanlandırmada ise Bayburt Devlet hastanesi, 96.77 puanla alınan hizmeti sorgulattı. Doktora ulaşımda zorluk çektiklerini, sıra bulamamaktan ve bazı doktorların tavrından şikayetçi olduklarını her zaman dile getiren Bayburtlular, alınan 96.77 puan karşısında şaşırdılar. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt Devlet Hastanesi'nden Şaşırtan Başarı - Son Dakika

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