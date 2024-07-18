Bayburt İl Müftülüğü tarafından aşure ikramı yapıldı

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Bayburt İl Müftülüğü tarafından Yakutiye Cami bahçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi. Cami bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram eden Vali Mustafa Eldivan, Aşure Günü'nün, toplumun beraberlik ve paylaşma kültürünün en güzel yansımalarından olduğunu belirtti. Aşurelerini alan vatandaşlar ise, bolluk ve bereketin sembolü Aşure Günü'nün hayırlı olmasını dilediler.

Öte yandan, Bayburt Belediyesinin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri aşure etkinliğini bu yıl devam ettirmediği görülürken, aşure ikramının da kamu tasarruf tedbirlerine takıldığı vatandaşlarca merak edilmeye başlandı.

Bayburt Belediyesi sosyal medya hesabından Aşure Günü dolayısıyla sadece bir paylaşım yapıldığı, herhangi bir faaliyet yapılmadığı göze çarparken yapılan paylaşımda, "Birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma ve bereketin simgesi Aşure Günümüz Mübarek olsun. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş" ifadeleri yer aldı. - BAYBURT