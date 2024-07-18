Bayburt İl Müftülüğü tarafından aşure ikramı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayburt İl Müftülüğü tarafından aşure ikramı yapıldı

Bayburt İl Müftülüğü tarafından aşure ikramı yapıldı

Bayburt İl Müftülüğü, Yakutiye Cami bahçesinde vatandaşlara aşure ikram etti. Vali Mustafa Eldivan, Aşure Günü'nün toplumun beraberlik ve paylaşma kültürünün en güzel yansımalarından biri olduğunu belirtti. Bayburt Belediyesi ise bu yıl aşure etkinliğini gerçekleştirmeyerek kamu tasarruf tedbirlerine uydu.

18.07.2024 10:42  Güncelleme: 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt İl Müftülüğü tarafından Yakutiye Cami bahçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi. Cami bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram eden Vali Mustafa Eldivan, Aşure Günü'nün, toplumun beraberlik ve paylaşma kültürünün en güzel yansımalarından olduğunu belirtti. Aşurelerini alan vatandaşlar ise, bolluk ve bereketin sembolü Aşure Günü'nün hayırlı olmasını dilediler.

Öte yandan, Bayburt Belediyesinin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri aşure etkinliğini bu yıl devam ettirmediği görülürken, aşure ikramının da kamu tasarruf tedbirlerine takıldığı vatandaşlarca merak edilmeye başlandı.

Bayburt Belediyesi sosyal medya hesabından Aşure Günü dolayısıyla sadece bir paylaşım yapıldığı, herhangi bir faaliyet yapılmadığı göze çarparken yapılan paylaşımda, "Birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma ve bereketin simgesi Aşure Günümüz Mübarek olsun. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş" ifadeleri yer aldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt Belediyesi, Bayburt, Cami, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt İl Müftülüğü tarafından aşure ikramı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
10:25 Konser krizi büyüyor Lal Denizli’den kendisini eleştiren Mustafa Varank’a sert yanıt Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt
10:13 Müjdeyi Bakan Kurum verdi TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim Müjdeyi Bakan Kurum verdi! TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim
09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
11:10 Türk futbolu yeni başkanını seçiyor Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
10:48 Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı
10:45 Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
10:31 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’den Mescid-i Aksa’ya baskın İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın
10:25 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı
09:56 COVID-19’a yakalanan Joe Biden’in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü COVID-19'a yakalanan Joe Biden'in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü
09:55 Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 12:11:56. #1.13#
SON DAKİKA: Bayburt İl Müftülüğü tarafından aşure ikramı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement