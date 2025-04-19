Bayburt\'ta Çiftçilere Reflektör Uyarısı

Bayburt'ta tarım sezonunun başlamasıyla birlikte traktör ve römork kullanımı da bu doğrultuda arttı. Traktör ve römorkların neden olduğu trafik kazalarının önüne geçilmesi adına çiftçilere, reflektör takılması uyarısı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden "Reflektör takalım, görünür olalım" denilerek yapılan uyarılarda, "Tarım sezonunun başlamasıyla birlikte traktör ve römork kullanımı artmıştır. Yolda meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek hepimizin sorumluluğudur. Lütfen unutmayalım, reflektör takalım, görünür olalım. Görünürlüğünüz can güvenliğinizdir. Özellikle gece ve sisli havalarda reflektör hayati önem taşır. Trafikte hep birlikte daha güvenli bir sezon geçirelim. Can güvenliğiniz için küçük önlemler büyük fark oluşturur" ifadeleri yer aldı. - BAYBURT