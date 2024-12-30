Bayburt'ta Eksi 15 Derecede Kızak Festivali Coşkusu

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Buz gibi havada kızak kayıp, halay çekerek eğlendiler

BAYBURT - Bayburt'un Demirözü ilçesinde eksi 15 dereceyi bulan soğuk havada bir araya gelen ilçe sakinleri kızak kayıp, çalınan davul zurna eşliğinde halay çekip uzun süre gönüllerince eğlendiler.

Demirözü Belediyesi tarafından ilçede bu sene 1. Kızak Festivali düzenlendi. Gece saatlerinde düzenlenen festivalde kızağını alan rampa alandan aşağı kayarak kış mevsiminin tadını çıkardılar.

Kızak yarışları renkli görüntülere sahne olurken çalınan müzik söylenen türküler eşliğinde halay çekenler de bolca eğlendi.

Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin ve Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelerek mutluluklarına ortak oldular.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, "Hava çok soğuk ama muhteşem bir kaynaşma ortamı oluştu. Maliyeti olmadan düzenlediğimiz kızak festivalinde herkes çok mutlu oldu" dedi.