Bayburt'ta Emniyet Kemeri Eğitimi - Son Dakika
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Yerel

Bayburt'ta Emniyet Kemeri Eğitimi

Bayburt'ta emniyet kemerinin önemi, simülasyon aracıyla anlatıldı. Trafik bilinci arttırıldı.

14.05.2025 16:31
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Bayburt'ta emniyet kemerinin önemi takla atan simülasyon aracıyla anlatıldı

BAYBURT - Bayburt'un Demirözü ilçesinde vatandaşlara ve öğrencilere trafik eğitimi verildi. Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen eğitimde, emniyet kemerinin önemi, trafik kuralları trafik jandarması tarafından anlatıldı, emniyet simülasyon aracında anlatılanlar pekiştirildi.

Demirözü İlkokulu bahçesine, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan 'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı' getirildi. Burada, vatandaşlar ve öğrenciler emniyet kemeri simülasyon aracına sırayla bindirilerek, emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak gösterildi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, simülasyon aracında yapılan uygulama öncesi trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi sözlü olarak da anlatıldı. Trafik kazalarında emniyet kemerinin ne denli önemli olduğunu anlatmak, meydana gelen kazalarda ölüm oranını en aza indirmek amacıyla düzenlenen eğitimde, öğrenciler ve yetişkinler kaza yapan bir araç içerisinde emniyet kemerinin kendilerini savurmadan ne şekilde tuttuğunu deneyimlediler. Ters dönen, sağa-sola savrulan araç içerisinde trafik kazası anlarına tanıklık eden öğrenciler, emniyet kemerinin önemini bir kez daha anladılar. Emniyet kemeri simülasyon aracını test eden öğrenciler ve vatandaşlar, araçtan indikten sonra emniyet kemerinin önemini anladıklarını, bundan sonra trafiğe çıktıklarında emniyet kemeri takacaklarını, takmayanları uyaracaklarını söylediler.

"Emniyet kemeri hayat kurtarır, emniyet kemeri bizi hayata bağlar"

Arkadaşı Muhammet Eren Şeker ile simülasyon aracına binen 10'uncu sınıf öğrencisi Bedirhan Admış, korkunç bir deneyim yaşadığını belirterek, emniyet kemerinin önemine "Emniyet kemeri hayat kurtarır" sözleriyle dikkat çekti.

Sürücülerin ve yolcuların trafiğe çıktıklarında emniyet kemerlerini takması için çağrıda bulunan 11'inci sınıf öğrencisi Abdurrahim Ayhan, "Araçta emniyet kemerimiz takılı olduğu için hiç savrulmadık. Kafamızı da herhangi bir yere çarpmadık. Şunu belirtmek isterim, emniyet kemeri bizi hayata bağlar, hayat kurtarır" dedi.

"Emniyet kemeri kullanımı ölümlü kazaları yüzde 55, ağır yaralanmaları ise yüzde 45 oranında azaltır"

Eğitimde bulunan Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Karayolu ve Trafik Haftası kapsamında ilçede çok sayıda eğitimlerin verildiğini, eğitimlerde birçok insana ulaştıklarını söyledi. Emniyet kemeri kullanımının ölümlü kazaları yüzde 55, ağır yaralanmaları ise yüzde 45 oranında azalttığını ifade eden Kaymakam Şahin, "Vatandaşlarımıza emniyet kemeri kullanımının önemini anlatmak için eğitimler, uygulamalar yapıyoruz. Ağır vaziyette dönen araç içindeki vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz emniyet kemerleri takılı olmasına rağmen gerginlik yaşadılar. Trafikte süratle giden araç içerisindeki sürücülerin emniyet kemeri takmaması durumunda ağır yaralanma ihtimalleri çok yüksek. Bu anlamda bu eğitimlerin, bu uygulamaların trafik bilinci oluşmasına katkı sağladığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Demirözü, Bayburt, Sağlık, trafik, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Emniyet Kemeri Eğitimi - Son Dakika

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