Bayburt'ta İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Bayburt'ta İftar Programı Düzenlendi

Bayburt\'ta İftar Programı Düzenlendi

Bayburt'ta muhtarlar için iftar programı düzenlendi, Vali Eldivan talepleri dinledi.

25.03.2025 11:40
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Bayburt Muhtarlar Derneği tarafından iftar programı organize edildi. Programa, il protokol üyeleri katılım sağladı.

İftar öncesi muhtarlarla sohbet eden Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, muhtarların görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Daha sonra ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber oruçlar açıldı. Muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki en önemli köprülerden biri olduğunu belirten Vali Eldivan, muhtarların taleplerini her zaman ön planda tuttuklarını söyledi. Vali Eldivan, çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti. Program, günün anısına çekilen toplu fotoğrafın ardından son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

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