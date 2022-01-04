Bayburt'ta kar, tipide araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika

Bayburt'ta kar, tipide araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

BAYBURT - Bayburt'un yüksek kesimlerinde tipi nedeniyle kara saplanarak araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Bayburt merkezde ve yüksek kesimlerde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler dik yokuşlarda araçlarıyla kayarak ulaşımda sorunlar yaşadı. Buzlanma nedeniyle sürücüler bir hayli zorluk çekerken köy yollarında ise mahsur kalmalar meydana geldi. Kış lastikleriyle yolda kalan sürücüler, ekipler ve vatandaşlar tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Bayburt'un Şingah mahallesinde aracı kayan Hakan Midilli'nin yardımına etraftaki vatandaşlar yetişti. İttirilerek düz yola çıkarılan araç, sağlıklı bir şekilde yoluna devam etti. Bayburt'un yüksek rakımlı köylerinden olan Armutlu köyünde ise Fatih Yılmaz isimli vatandaşın kara saplanan aracı Konursu Şantiye Şefliği ekiplerince kurtarıldı.

Kış lastikleriyle yola çıktığını, yine de mahsur kaldığını söyleyen Yılmaz, köydeki hayvanları için köye 1 kilometre uzaklıkta bulunan çeşmeden su almaya çıktığını belirterek, dağ başında mahsur kaldığını dile getirdi. Ekiplerin gelmesiyle birlikte kar temizleme araçlarıyla yolu açılan sürücünün aracını Konursu Şantiye Şefliği personeli Muhammet Cengiz ittirerek saplandığı yerden çıkardı. Ekiplere teşekkür eden sürücü kaldığı yerden yoluna devam etti. Öte yandan kardan kapanan köy yollarında vatandaşın ekmek ihtiyacına kayıtsız kalmayan ekipler, Armutlu köyü muhtarı İsmail Altunbay'ın ekmeklerini zor şartlar altında Altunbay'a ulaştırdı.

Şehir merkezinde belediye tarafından yürütülen karla mücadele çalışması sonucunda ulaşımda yaşanacak aksaklıkların önüne geçilirken, Bayburt İl Özel İdaresi, kapalı köy yolunun bulunmadığını, ulaşımda sorunlar yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüleceğini bildirdi.