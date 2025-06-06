Bayburt\'ta Kurban Bayramı Coşkusu

Bayburt'ta Kurban Bayramı heyecanı, sabahın erken saatlerinde kılınan bayram namazıyla başladı.

Bayram namazı için kentteki camilerin yolunu tutan vatandaşlar, 05.25'te bayram namazını kıldı. Namazın ardından cami imamı tarafından bayram hutbesi okundu, bayramlaşmanın önemine vurgu yapıldı. Bayburt'un en köklü camilerinden biri olan Ulu Camii'nde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Mustafa Eldivan, cami cemaatinin bayramını kutladı. Birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği mübarek günlerin, herkese sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni eden Vali Eldivan, bayramın toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel bir zaman dilimi olduğunu belirtti. - BAYBURT