Bayburt'ta Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

03.03.2022 09:54
Bayburt'ta Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Bayburt Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Bayburt Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencilerinin de takip ettiği toplantı öncesi Başkan Pekmezci misafirlerine belediye meclisinin önemi ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından öğrencilerden gelen soruların Başkan Hükmü Pekmezci tarafından cevaplanmasıyla toplantı sona erdi. - BAYBURT

Bayburt'ta Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
Bayburt'ta Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
Bayburt'ta Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
Bayburt'ta Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

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Bayburt Üniversitesi, Hükmü Pekmezci, Bayburt, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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