Bayburt'ta Okullar Kar Nedeniyle Tatil Edildi - Son Dakika
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Yerel

Bayburt'ta Okullar Kar Nedeniyle Tatil Edildi

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Şubat'ta okullar bir gün süreyle tatil edildi.

19.02.2025 23:14
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Bayburt'ta yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi

BAYBURT - Bayburt genelinde sabahın erken saatlerinde etkili olan kuvvetli yoğun kar yağışı dolasıyla eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

20 Şubat Perşembe günü Bayburt genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinin tatil edildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Bayburt Valisi Mustafa Eldivan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda; devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde 20 Şubat Perşembe günü okullarımız bir gün süreyle tatil edilmiştir."

Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile çocuğu kreş/anaokuluna giden kadın personellerin 20 Şubat 2025 Perşembe günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Okullar Kar Nedeniyle Tatil Edildi - Son Dakika

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