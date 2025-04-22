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Bayburt'ta Rafting Heyecanı

Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası'nın ikinci gününde öğrenciler kıyasıya yarıştı.

22.04.2025 21:02
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- Türkiye Rafting Şampiyonası'nın ikinci gününde de heyecan doruktaydı

BAYBURT - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Bayburt'ta düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası ikinci gün etkinlikleri, renkli görüntülere sahne oldu. Heyecanın bir an olsun düşmediği etkinlikte, üniversite öğrencileri hem zamanla hem de birbirleriyle yarıştılar.

Bayburt, İstanbul, Tunceli, Muğla gibi 8 farklı üniversiteden 71 öğrencinin katıldığı şampiyonada, öğrenciler Çoruh Nehri'nin hiddetli suyunda rafting yaparak, farklı bir deneyim yaşadılar. 39 erkek, 32 kadın sporcunun yer aldığı şampiyonanın ikinci gününde, zorlu slalom parkurunda öğrenciler kıyasıya mücadele ettiler. Hem drone ile havadan görüntülenen, hem de bot kamerasına yansıyan heyecanlı yarışta, öğrenciler kürek sallayarak bitişe ulaşmak için ter döktüler.

Bayburt'un seyir zevki yüksek rafting yarışlarına ev sahipliği yaptığını dile getiren Bayburt Üniversitesi öğrencisi Mahsun Ceylan, bugünkü mücadelede üniversite adına iyi bir performans sergilediklerini söyledi. Ceylan, sportmenliğe yakışır şekilde centilmenlik göstererek rakiplerine başarılar diledi.

Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Nurettin Çetin, ilk defa böyle bir yarışmaya katıldığını belirterek, yarın gerçekleşecek olan final turunda derece elde ederek, üniversitelerine kupayla dönmenin heyecanını yaşadığını kaydetti.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yunus Emre Çingöz, bugünkü parkurda teknik kapı yarışlarının yapıldığını, dünkü parkura göre bugünkü parkurun daha zor olduğunu bildirdi. Çingöz, yarın yapılacak finalle şampiyonanın tamamlanacağını belirtti.

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Kaynak: İHA

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