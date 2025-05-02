Bayburt'ta Sağanak Yağış Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayburt'ta Sağanak Yağış Etkili

Geniş Video İzle

Bayburt'ta sabah başlayan sağanak yağışlar nedeniyle su birikintileri oluştu, meteoroloji uyardı.

02.05.2025 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta sağanak yağış etkili oluyor

BAYBURT - Bayburt kent merkezinde sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Bayburt'ta, aralıklarla yağmur yağıyor. Havanın bir açtığı, bir kapandığı kentte vatandaşlar çay evlerine koşturarak, yağmurdan korunmaya çalıştı. Top oynamaya çıkan bazı çocukların top keyfi ise yağmurun başlamasıyla yarıda kaldı. Aniden bastıran yağmur karşısında mazgallarda su birikintileri de oluştu. Bununla birlikte Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Ani sel, su baskını, fırtına ve rüzgara karşı uyarıda bulunan meteorolojinin açıklamasında "Yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü ülkemizin doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Erzurum, Erzincan ( Tercan, Üzümlü, Çayırlı), Bayburt (Güney Doğusu) ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağış anında görülmesi muhtemelen ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, evlerin çatılarını uçurmuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, su baskını, Fırtına, Fırtına, Bayburt, Sağlık, Yerel, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Sağanak Yağış Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 21:27:19. #7.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Sağanak Yağış Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.