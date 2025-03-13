Bayburt'ta Sağlıklı Beslenme Konferansı - Son Dakika
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Bayburt'ta Sağlıklı Beslenme Konferansı

Bayburt\'ta Sağlıklı Beslenme Konferansı

Lise öğrencilerine sağlıklı beslenme ve Ramazan'da dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

13.03.2025 08:05
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Bayburt'ta lise öğrencilerine yönelik konferans düzenlenerek, sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı. İftarda ve sahurda dikkat edilmesi gerekenlerin altının çizildiği konferansta, dengeli beslenmenin önemi vurgulandı.

Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Sercan Karakurt, 'İftarda Konuşalım' programı kapsamında pansiyonda kalan öğrencilerle bir araya gelerek 'Sağlıklı Beslenme' konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Öğrencilere dengeli beslenmenin önemini aktaran, iftar ve sahurda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler veren Karakurt, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşta kazanıldığına dikkat çekti. Ramazan ayında yaklaşık 13 saat oruç tutulduğunu, bu süre zarfında aç kalan bedene bir anda çok fazla yüklenilmemesi gerektiğini hatırlatan Karakurt, ölçülü yemenin hem beden, hem de sağlık açısından önemli olduğunu belirtti. Öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasıyla, program son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Sağlıklı Beslenme Konferansı - Son Dakika

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