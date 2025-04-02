Bayburt'ta Sel Felaketi

Bayburt'ta sel, su taşkınları yaşandı

BAYBURT - Bayburt'ta etkili olan sağanak nedeniyle kar sularının da erimesiyle birçok köyün tarım arazisinde su baskınları yaşandı. Dere yatağından gelen sel Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde büyük zarara yol açtı.

Bayburt genelinde etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınları oluştu. Taşkınlar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım aksarken, tarım arazileri de zarar gördü.

Eriyen kar suları ve şiddetli yağışların etkisiyle dere yatağı ve dağlardan gelen sel, Beşpınar köyünü vurdu. Evleri kullanılamaz hale gelen köylüler, sel sularıyla mücadele ederken bir yandan da ahırlarında bulunan hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Samanlıkları sular altında kalan çiftçiler, yığındaki otlarını da kaybederek ekonomik zarara uğradı.

Felaketin ardından köyde AFAD, Tarım İl Müdürlüğü ve Jandarma yetkilileri gelerek incelemelerde bulundu ve gerekli tutanakları tuttu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bayburt ve çevresinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kar erimelerinin devam edebileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşların su baskınına karşı tedbirli olması gerektiğini vurguladı.