Bayburt\'ta Servis Araçları Denetlendi

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Bayburt'ta zabıta ekiplerince okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, araçların okul servisi yönetmeliğine uygunluğu kontrol edildi. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte zabıta ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetimlerine devam ediyor. Öğrencilerin ulaşımda güvenli ve sağlıklı bir hizmet almaları amacıyla gerçekleştirilen denetimde birçok başlıkta inceleme yapıldı.

Zabıta ekipleri, araç sürücülerinin ruhsat ve ehliyet kontrolü, ruhsatta belirlenen yolcu sayısı, araçlarda emniyet kemeri, güzergah izin belgesi, klima, yangın söndürme tüpü, araç içinin temizliği ve uyarıcı yazıların olup olmadığı ile okul servisi yönetmeliğine uyup uymadıklarını kontrol etti. - BAYBURT