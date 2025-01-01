Bayburt\'ta Üç Aylar Kapı Açtı

Yerel

Recep ayının ilk gününde Bayburtlu vatandaşlar aileleriyle birlikte tarihi Ulu Camii'de sabah namazında bir araya geldiler.

Üç ayların başlangıcı vesilesiyle düzenlenen sabah namazı buluşmasında Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikir ve tesbihat yapıldı. Namaz öncesi vaaz veren İl Müftüsü Bayram Danacı, mübarek üç aylarda ibadet yapmanın önemine değinerek, dünyadaki bütün mazlum ve mağdurlar için dua etti.

Programın sonunda hayırsever vatandaşlar tarafından cemaate çorba ikramı yapıldı.

Programa Müftü yardımcıları Nurettin Akgül, Fatma Tuba Altın şube Müdürü Ömer Turan, din görevlileri, manevi danışmalar ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT